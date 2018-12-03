У ДТП під Краковом постраждало 8 громадян України
У результаті зіткнення двох автомобілів у місцевості Кшешовіце (Krzeszowicе) поблизу Кракова постраждали 8 громадян України.
Про це повідомляє Польське радіо.
"Один автомобіль пасажирський, другий – це фургон", - йдеться в повідомленні.
Загалом травми отримали 9 осіб – 8 пасажирів-українців та водій фургона.
Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні: зокрема, на шляхах ожеледиця.
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