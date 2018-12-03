У ДТП під Краковом постраждало 8 громадян України

У результаті зіткнення двох автомобілів у місцевості Кшешовіце (Krzeszowicе) поблизу Кракова постраждали 8 громадян України.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Один автомобіль пасажирський, другий – це фургон", - йдеться в повідомленні.

Загалом травми отримали 9 осіб – 8 пасажирів-українців та водій фургона.

Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні: зокрема, на шляхах ожеледиця.

Інформацію про 8 постраждалих підтвердили "Українській правді" у МЗС.

"Усі постраждалі були доставлені до лікарень Після надання першої медичної допомоги 4 з них залишили лікарні, інші 4 перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями", - сказав заступник директора консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

Він додав, що консул вживає передбачених у такій ситуації заходів.