Директора інституту МВС судитимуть у Києві

Київська місцева прокуратура №5 завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора Державного спеціального проектного інституту МВС Зіновія Дзюби, який завдав збитків державі на суму 14,4 млн гривень.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури 3 грудня.

Слідчі встановили, що у 2009 році вказаний інститут МВС та ЗАТ "Київміськбуд-1" уклали договір про придбання адміністративної нежитлової будівлі по вулиці Тимошенко в Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн гривень.

Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості розірвали у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язали повернути інституту сплачені кошти.

У подальшому директор інституту, не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка, за його пособництва, безоплатно заволоділа цим нерухомим майном.

Своїми діями директор інституту завдав державі матеріальних збитків у розмірі 14,4 млн гривень грн, а фізична особа – правонаступниці збанкрутілої будівельної компанії, у сумі 11,5 млн гривень.

За результатами слідства дії посадовця інституту кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.367 КК України, а його пособника - за ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Наразі обвинувальний акт відносно обох зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як уточнила "Українській правді" речниця столичної прокуратури Надія Максимець, Дзюба перебуває під заставою в майже 1 мільйон гривень, яку він вніс після рішення суду.

Його пособник - під заставою в 500 тисяч.

У липні прокуратура спільно з відділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ повідомили про підозру у завданні збитків державі на суму 14,4 млн гривень директору державного спеціального проектного інституту МВС Зиновію Дзюбі.