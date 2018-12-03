32 звинувачених у злочинах проти Майдану слід відпустити – ГПУ

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Понеділок, 3 грудня 2018, 12:43

32 звинувачені у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із завершенням 5-річного строку давності.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит "Українських новин".

Згідно зі ст. 80 Кримінального кодексу, термін притягнення до відповідальності за злочини середньої тяжкості становить 5 років з моменту вчинення злочину.

Перебіг строку давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання.

"У період 2014 - 2018 років до судів для розгляду по суті направлено кримінальні провадження за підозрою 114 осіб, які в цілому скоїли особливо тяжкі, тяжкі, середньої та невеликої тяжкості злочину та 32 осіб, які вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості", – сказано у відповіді.

Підозри щодо злочинів середньої та невеликої тяжкості були вручені ще 5 осіб, із них 4 перебувають у розшуку.

Всього за подіями Євромайдану було вручено підозру в особливо тяжких, тяжких, середньої та невеликої тяжкості злочинах 61 особі, з яких 53 перебувають у розшуку.

 
 

Генеральна прокуратура заявляє, що у справах Євромайдану, які відбулися 5 років тому, винесено 9 виправдальних вироків.

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Теми: Майдан Генпрокуратура
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