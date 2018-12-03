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ЗСУ почали збори резерву першої черги

Понеділок, 3 грудня 2018, 12:18
ЗСУ почали збори резерву першої черги

3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Передбачається проведення бригадних тактичних навчань, тривалістю до 10 діб на полігонах у Херсонській, Запорізькій областях. Також у навчальних центрах – проведено додаткові заходи щодо створення відповідних побутових умов для розміщення військовозобов’язаних та забезпечення їхньої якісної підготовки", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото з facebook Міноборони  

Зазначається, що збори, які стартували 3 грудня, триватимуть до 20 діб.

До військового стажування планують також залучити курсантів вищих військових навчальних закладів для виконання обов'язків на посадах командирів та інструкторів навчальних взводів. 

 
Фото з facebook Оперативне командування "Північ"

"Також уточнено формат використання мобілізаційного резерву для доукомплектування бойових бригад, відновлення навченості тих, чиї посади визначають боєздатність, а також для військових частин територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі запевнили, що навчання закінчать до католицького Різдва, щоб військові встигли повернутися додому на святкування. 

 
Фото з facebook 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Як повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ", нині на загальновійськовому полігоні тривають тактичні навчання з механізованою бригадою.

Військові відпрацюють ведення вогню з озброєння танків, бойових машин піхоти та артилерії, а на рівні рот та батальйонів – елементи наступу та відбиття атак противника у різний спосіб. 

 
Фото з facebook Оперативне командування "Північ"

Відзначається, що під час навчань будуть імітовані "умови наближені до реальних бойових".

Українська правда

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Теми: Збройні силиВоєнний стан
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