ЗСУ почали збори резерву першої черги

3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Передбачається проведення бригадних тактичних навчань, тривалістю до 10 діб на полігонах у Херсонській, Запорізькій областях. Також у навчальних центрах – проведено додаткові заходи щодо створення відповідних побутових умов для розміщення військовозобов’язаних та забезпечення їхньої якісної підготовки", - йдеться в повідомленні.

Фото з facebook Міноборони

Зазначається, що збори, які стартували 3 грудня, триватимуть до 20 діб.

До військового стажування планують також залучити курсантів вищих військових навчальних закладів для виконання обов'язків на посадах командирів та інструкторів навчальних взводів.

"Також уточнено формат використання мобілізаційного резерву для доукомплектування бойових бригад, відновлення навченості тих, чиї посади визначають боєздатність, а також для військових частин територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі запевнили, що навчання закінчать до католицького Різдва, щоб військові встигли повернутися додому на святкування.

Як повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ", нині на загальновійськовому полігоні тривають тактичні навчання з механізованою бригадою.

Військові відпрацюють ведення вогню з озброєння танків, бойових машин піхоти та артилерії, а на рівні рот та батальйонів – елементи наступу та відбиття атак противника у різний спосіб.

Відзначається, що під час навчань будуть імітовані "умови наближені до реальних бойових".