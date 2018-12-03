НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями РФ

НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії", - сказав Столтенберг.

Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.