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НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями РФ

Понеділок, 3 грудня 2018, 12:43
НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями РФ

НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії", - сказав Столтенберг.

Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОЧорне мореЗбройні силиРосія
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