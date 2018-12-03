Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування

2799 переглядів
Понеділок, 3 грудня 2018, 14:23

50% українців відчувають "тепле" або "дуже тепле" ставлення до Польщі, тоді як 52% - "холодне" або "дуже холодне" ставлення до Росії.

Про це свідчить дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI), пише "Європейська правда".

Найтепліше ставлення опитані громадяни України відчувають до Польщі (50%), Європейського Союзу в цілому (49%) та Білорусі (47%). Відсоток опитаних українців, які ставляться до цих країн (та об’єднання) "холодно" або "дуже холодно" відносно невеликий: Польща (5%), ЄС (8%), Білорусь (6%).

 

Лідером антипатій українців є Росія. 20% опитаних ставляться до РФ "дуже тепло" або "тепло", тоді як 52% - "холодно" або "дуже холодно".

До Румунії "дуже тепле" або "тепле" ставлення відчувають 21% опитаних, "холодне" або "дуже холодне" - 12%.

До Угорщини "дуже тепле" або "тепле" ставлення відчувають 23% опитаних, "холодне" або "дуже холодне" - 17%.

Разом з тим Румунія є лідером серед країн, до яких українці ставляться нейтрально (62%).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 29 вересня по 14 жовтня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: соціологія
powered by lun.ua
По темі
Дві третини росіян цілковито звинувачують Путіна у проблемах Росії 22 листопада 2018, 12:02
Українці краще ставляться до Брежнєва, ніж до Бандери – опитування 20 листопада 2018, 14:36
Більшість чехів не вірять версії прем’єра про вивезення його сина в Крим 15 листопада 2018, 08:44
Усі новини
Головні новини
Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування
НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями РФ
ЗСУ почали збори резерву першої черги
Тимошенко підозрює "штучність" воєнного стану і хоче його скорочення
Усі новини
Instagram дня

Львівський їжак вимагає вашу усмішку

здоров'я

Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати