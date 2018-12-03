Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування

50% українців відчувають "тепле" або "дуже тепле" ставлення до Польщі, тоді як 52% - "холодне" або "дуже холодне" ставлення до Росії.

Про це свідчить дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI), пише "Європейська правда".

Найтепліше ставлення опитані громадяни України відчувають до Польщі (50%), Європейського Союзу в цілому (49%) та Білорусі (47%). Відсоток опитаних українців, які ставляться до цих країн (та об’єднання) "холодно" або "дуже холодно" відносно невеликий: Польща (5%), ЄС (8%), Білорусь (6%).

Лідером антипатій українців є Росія. 20% опитаних ставляться до РФ "дуже тепло" або "тепло", тоді як 52% - "холодно" або "дуже холодно".

До Румунії "дуже тепле" або "тепле" ставлення відчувають 21% опитаних, "холодне" або "дуже холодне" - 12%.

До Угорщини "дуже тепле" або "тепле" ставлення відчувають 23% опитаних, "холодне" або "дуже холодне" - 17%.

Разом з тим Румунія є лідером серед країн, до яких українці ставляться нейтрально (62%).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 29 вересня по 14 жовтня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.