Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування

Понеділок, 3 грудня 2018, 13:23
Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування

50% українців відчувають "тепле" або "дуже тепле" ставлення до Польщі, тоді як 52% - "холодне" або "дуже холодне" ставлення до Росії.

Про це свідчить дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI), пише "Європейська правда".

Найтепліше ставлення опитані громадяни України відчувають до Польщі (50%), Європейського Союзу в цілому (49%) та Білорусі (47%). Відсоток опитаних українців, які ставляться до цих країн (та об’єднання) "холодно" або "дуже холодно" відносно невеликий: Польща (5%), ЄС (8%), Білорусь (6%).

 

Лідером антипатій українців є Росія. 20% опитаних ставляться до РФ "дуже тепло" або "тепло", тоді як 52% - "холодно" або "дуже холодно".

До Румунії "дуже тепле" або "тепле" ставлення відчувають 21% опитаних, "холодне" або "дуже холодне" - 12%.

До Угорщини "дуже тепле" або "тепле" ставлення відчувають 23% опитаних, "холодне" або "дуже холодне" - 17%.

Разом з тим Румунія є лідером серед країн, до яких українці ставляться нейтрально (62%).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 29 вересня по 14 жовтня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
соціологія
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Сварки під час війни: як підготуватися до нового "сезону"
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: