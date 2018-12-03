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У Маріуполі пенсіонер розклеїв плакати з Януковичем

Понеділок, 3 грудня 2018, 16:54
У Маріуполі пенсіонер розклеїв плакати з Януковичем

У Маріуполі на під'їздах будинків 70-річний пенсіонер Анатолій Рибалка розклеїв плакати з екс-президентом Віктором Януковичем.

Про це пише місцеве видання 0629.

Зокрема, на плакатах Янукович зображений у формі червоногвардійця і напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"

 

В СБУ повідомили, що агітатора затримали, провели з ним профілактичну бесіду і відпустили.

"Я засуджую агресію Росії проти України і вважаю себе патріотом", - заявив пенсіонер співробітникам СБУ.

 

Чоловік також повідомив, що плакати не виробляв спеціально, а знайшов удома.

За даними СБУ, пенсіонер раніше не виїжджав на окуповану територію і не мав контактів з бойовиками.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЯнуковичМаріупольпенсії
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