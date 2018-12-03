У Маріуполі пенсіонер розклеїв плакати з Януковичем
Понеділок, 3 грудня 2018, 16:54
У Маріуполі на під'їздах будинків 70-річний пенсіонер Анатолій Рибалка розклеїв плакати з екс-президентом Віктором Януковичем.
Про це пише місцеве видання 0629.
Зокрема, на плакатах Янукович зображений у формі червоногвардійця і напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"
В СБУ повідомили, що агітатора затримали, провели з ним профілактичну бесіду і відпустили.
"Я засуджую агресію Росії проти України і вважаю себе патріотом", - заявив пенсіонер співробітникам СБУ.
Чоловік також повідомив, що плакати не виробляв спеціально, а знайшов удома.
За даними СБУ, пенсіонер раніше не виїжджав на окуповану територію і не мав контактів з бойовиками.