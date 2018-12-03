Хорватський телеканал вибачився за демонстрацію карти України без Криму

У Хорватії спалахнув скандал у зв’язку з демонстрацією в ефірі телеканалу HRT карти України без території тимчасово окупованого Росією Криму.

Інцидент трапився під час трансляції передачі Dnevnik у неділю ввечері, участь у якій брала міністр закордонних справ Хорватії Марія Пейчінович-Буріч, повідомило хорватське видання Vecernji list.

Посольство України в Хорватії звернулося до каналу HRT з вимогою привести показану у передачі карту до відповідності міждержавним кордонам та вжити заходів із недопущення таких випадків надалі, повідомило дипвідомство на своїй сторінці у Facebook.

"Ми переконані, що провідний хорватський телеканал не може діяти всупереч офіційній позиції хорватського уряду, який безумовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, та консолідованій позиції ЄС, ООН та інших міжнародних організацій щодо невизнання насильницького приєднання Криму до Російської Федерації", - заявили українські дипломати.

Журналісти видання Vecernji list звернулися за коментарем до телеканалу. Його представники запевнили, що у редакції не було наміру демонструвати некоректну карту. Прикра помилка сталася, тому що телеканал не мав офіційної карти для створення графіки, а тому використав зображення з Вікіпедії.

В Українському посольстві прийняли вибачення журналістів HRT, відзначає видання.

До слова, некоректна карта досі залишається на сторінках Вікіпедії англійською та іншими мовами, які розповідають про Центральноєвропейську ініціативу.

Європейська правда