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"Динамо" перемагає "Чорноморець", але залишається на третьому місці

Понеділок, 3 грудня 2018, 19:45

У заключному матчі 17-го туру київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" з рахунком 2:0 переграло одного з аутсайдерів Прем`єр-Ліги - одеський "Чорноморець".

Матч пройшов у понеділок, 3 грудня.

Перший момент у цій зустрічі був в одеситів, коли на 12-й хвилині м`яч після удару Володимира Коваля зрикошетив і ледве не залетів у кут воріт Дениса Бойка.

На 21-й хвилині "Динамо" відкриває рахунок. У штрафній "Чорноморця" Іван Трубочкін штовхає Миколу Шапаренка, і суддя призначає пенальті. З 11-ти метрів Віктор Циганков був влучним - 1:0.

Більше у першому таймі обидві команди на щось небезпечне біля обох воріт не награли.

На 61-й хвилині рахунок в матчі стає 2:0. Після удару Циганкова м`яч влучає в руку Глєбу Грачєву, і рефері призначає другий пенальті у ворота одеситів. Цього разу гол гостям забив з 11-ти метрів Артем Беседін, який вперше вийшов на поле після тривалого відновлення після травми.

На 70-й хвилині Володимир Шепелєв віддав пас у штрафній на Циганкова, але той в останній момент втратив м`яч і не зумів зробити рахунок 3:0. В останні хвилин двадцять "Чорноморець" мав кілька нагод, щоб зіпсувати настрій динамівцям. Особливо небезпечним був удар Артема Чорнія метрів з десяти після помилки на виході Бойка, але він не влучив у ворота "Динамо". Ще один небезпечний момент був після удару Миколи Мусолітіна.

Інші матчі 17-го туру завершилися з такими результатами: "Десна" - "Зоря" 0:2, "Арсенал-Київ" - "Карпати" 1:1, "Львів" - "Маріуполь" 2:2, "Шахтар" - "Олімпік" 2:2, "Ворскла" - "Олександрія" 0:1.

 

Українська правда
Теми: футболспорт
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