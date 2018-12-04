"Pray for Ukraine": футболіст Габовда зробив жест на підтримку України

Український футболіст Юрій Габовда, який грає за угорський клуб "Халадаш", 1 грудня після гри скинув футболку, під якою була інша з написом PRAY FOR UKRAINE.

Як повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп, "у такий спосіб наш співвітчизник вирішив привернути увагу до агресії Росії проти України".

"Дякуємо за таку активну громадянську позицію!", – написала дипломат у Facebook.

"Останні події в Керченській протоці, коли на українські кораблі був здійснений відкритий збройний напад з боку Росії, а наші моряки стали військовополоненими, вимагають активної реакції і дій від кожного з нас – як усередині країни, так і за її межами, як українських громадян, так і наших партнерів", – зазначила Непоп.

"Всі разом ми можемо і маємо зупинити російську агресію. Приєднуйтеся до флешмобу Посольства України в Угорщині", – додала вона: