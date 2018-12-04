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Росія спричинила аварії у Керченській протоці – МінТОТ

Вівторок, 4 грудня 2018, 08:23
Росія спричинила аварії у Керченській протоці – МінТОТ

У Чорному та Азовському морях зафіксовано аварії морських суден, що зумовлені блокуванням Росією Керченської протоки.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

З 25 листопада сотні кораблів скупчувалися в очікуванні дозволів на прохід через Керченську протоку як у напрямку Чорного, так і в напрямку Азовського морів, нагадує відомство.

 

"За даними міжнародних систем моніторингу суден 30 листопада вантажне судно Lady Maria (Республіка Того) під час маневрування поблизу Керченської протоки зазнало пошкодження через заплутування гвинта судна в якірному ланцюзі іншого вантажного судна Azov Concord (Республіка Мальта)", – повідомило МінТОТ.

"Обидва кораблі знаходилися на шляху до портів в Азовському морі", – додало  міністерство.

 

Крім того, 1 грудня на виході з Азовського моря поблизу Керченської протоки буксир Pal 3 (Російська Федерація) втратив контроль над буксируваною баржею Shilaynyay, що була завантажена близько 4000 тон пшениці.

"Баржа відірвалася та сіла на мілину поблизу мису Кам’яне. Капітан буксира кілька годин намагався самостійно зняти баржу з мілини, однак спроби виявилися марними", – інформує МінТОТ.

За твердженням українського відомства, "допустивши масове скупчення суден в районі Керченської протоки, Російська Федерація створила серйозну загрозу безпеці судноплавства".

"Такі дії РФ є грубим порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року, відповідно до якої Росія відповідає за безпечну навігацію суден", – наголошує міністерство.

"Разом із масовими відключеннями суднами системи AIS, які заохочує Російська Федерація, наведені приклади ще раз демонструють як РФ нехтує нормами міжнародного права і створює небезпеки для судноплавства у Чорному і Азовському морях", – заявляє МінТОТ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Керченська протока
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