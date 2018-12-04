Жінка отримала більше 5 років в'язниці за підкуп виборців

На Одещині мешканку Кілійського району засудили до позбавлення волі за неодноразові підкупи виборців.

Про це інформує у вівторок прес-служба прокуратури Одеської області.

Кілійський районний суд засудив жінку до 5 років і 6 місяців ув’язнення, а також позбавлення права займатись діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом.

Зазначається, що в квітні 2018 року, перед виборами голови та депутатського корпусу утвореної Кілійської міської об’єднаної територіальної громади обвинувачена займалася підкупом виборців на користь однієї з політичних партій у місті Кілія та у селі Шевченкове цього району.

"Підприємлива" громадянка підшукувала мешканців району, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі, та яким необхідна грошова допомога.

Схема передбачала оману виборців та укладання безоплатних угод з кандидатом для проведення агітації, а згодом голосування за певних осіб.

Вартість голосу виборця оцінили у 600 грн, які видавали частинами. Так, 200 грн громадяни отримували перед голосуванням, а решту – після.