НАТО посилює оборону у відповідь на агресію РФ в Україні – генсек

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Вівторок, 4 грудня 2018, 11:46

Країни НАТО зміцнюють колективну безпеку в якості прямої відповіді на агресивні дії Росії проти України в Криму та на Донбасі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі дводенної зустрічі глав МЗС країн альянсу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда". 

"Через агресивні дії Росії проти України, незаконну анексію Криму, дестабілізацію на сході України, НАТО провело найбільше посилення нашої колективної оборони з часів "холодної війни" зі створенням сил швидкого реагування, мультинаціональних батальйонів на східних кордонах. Тож союзники НАТО зміцнюють колективну безпеку в якості прямої відповіді на те, що Росія зробила проти України", - сказав Столтенберг.

Він вкотре висловив стурбованість новою ракетною системою Росії, яка ставить під загрозу Договір про ліцквідацію ракет середньої та меншої дальності.

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Теми: НАТО Росія
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