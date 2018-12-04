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Українці почуваються незахищеними від військової агресії та замаху на життя

Вівторок, 4 грудня 2018, 11:06

Більшість українців почувають себе незахищеними від пограбувань, військової агресії та замаху на життя.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, пише "Інтерфакс".

Зокрема, респондентів питали, чи почуваються вони захищеними від різних загроз.

Загалом 81,3% українців заявили, що почувають себе незахищеними від пограбувань, 75,1% - від військової агресії та 71,4% - від замаху на життя.

Захищеними від замаху себе вважають 19,9% опитаних, від військової агресії - 15%; від пограбувань і крадіжок - 12,4%.

Від мін і боєприпасів, що не розірвалися, почуваються захищеними 18,5%, незахищеними - 66%; від терористичних актів - 15% і 71,4% відповідно.

Також 12,9% респондентів думають, що вони захищені від хуліганських дій, 80,4% - протилежної думки.

Почуваються захищеними від епідеміологічних захворювань - 11,5% респондентів і 76,6% - незахищеними; від великих стихійних лих - 11,1% і 78,1% відповідно; від техногенних катастроф - 10% і 77,7% відповідно.

Респондентам пропонувалося оцінити за п'ятибальною шкалою (1 - дуже погано, 5 - дуже добре), наскільки гарантована безпека в їхніх населених пунктах.

Зокрема, надання адмінпослуг населенню і рівень гарантування безпеки респонденти оцінили в 3,2 бала, патріотичне виховання - в 3,1 бала, захист від надзвичайних ситуацій і надання допомоги переселенцям - по 2,9 бала, територіальну самооборону- у 2,8 бала, забезпечення правопорядку - в 2,7 бала, безпеку на дорогах та протидію злочинності - по 2,5 бала.

Опитування проводилося з 5 по 8 жовтня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донбасу. Було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

Теми: опитуванняУкраїна
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