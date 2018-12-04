VoxUkraine показала роботу російської "фабрики тролів" за останні 8 років

Аналітична платформа VoxUkraine дослідила понад 750 тисяч твітів пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень" і знайшла докази неодноразових інформаційних атак у період з січня 2010 по травень 2018 років.

Про це йдеться в результатах дослідження.

Зазначається, що в середині жовтня компанія "Twitter, Inc" опублікувала архів даних з понад 9 мільйонами твітів, які за версією соціальної мережі причетні до російського "Агентства Інтернет-досліджень".

У компанії додають, що опублікований масив даних містить інформацію про 3667 акаунт, які пов'язані з російською "фабрикою тролів".

Аналітики платформи наголошують, що поставили перед собою завдання дослідити, чи були намагання акаунтів, пов’язаних з російським "Агентством Інтернет-досліджень", вплинути на думку користувачів Твіттер щодо якогось українського питання чи події.

Повідомляється, що по ключовим словам були знайдені 775 тисяч твітів, які стосувались України. 55% з них були російською мовою, 37% — англійською, а ще 8% — іншими мовами.

"Для виокремлення повідомлень, крім варіацій слова "Україна", ми шукали твіти по актуальним українським темам, персоналіям (наприклад, Порошенко і Янукович) та ключовим наративами російської пропаганди", - йдеться у дослідженні.

Зокрема, зазначається, що вказувались такі слова-маркери: "Юго-восток", "Донбасс", "Боинг", "МВФ", "Бандера", "бандеровцы", "каратель", "ополченец", "фашизм", "ВСУ", "Киев", "Тимошенко", "хохлы" та інше.

Так, за трохи більше 8 років у датасеті з "Фабрики тролів" знайшлося 774 957 твітів про Україну, які згенерували 1369 акаунтів (зараз ці акаунти видалені з соцмережі).

"Твіттер анонімізував акаунти, які мають менше 5 000 підписників, тому ми можемо побачити реальні назви лише 5% користувачів з бази. Останні можна класифікувати", - пояснюють у VoxUkraine.

Повідомляється, що серед них були сторінки медіа та тематичні сторінки. Сумарна кількість фоловерів у 1369 акаунтів — 3,4 млн користувачів.

За даними аналітиків, найчастіше в описі власники акаунтів вказували місцезнаходження у Москві та Санкт-Петербурзі, а 17% не вказали місцезнаходження.

"До початку Революції гідності, у листопаді 2013-го і протягом наступних трьох місяців Україна майже не цікавила твітер-тролів: акаунти з нашої вибірки демонстрували дуже низьку активність", - йдеться у публікації.

"До весни 2014-го всі акаунти сумарно публікували в середньому 10 твітів на день, а максимальна кількість публікацій за цей період була 28 жовтня 2012 року, в день виборів до Верховної Ради, — 90 публікацій", - сказано у дослідженні.

Зазначається, що позначку у 100 твітів на день перетнули на наступний день після "референдуму" в Криму — 17 березня 2014 року. В цей день акаунти опублікували 116 твітів, а 18 березня, в день анексії Росією півострова, — 129 твітів.

За даними аналітиків, більш плідно акаунти пов’язані з російською фабрикою тролів почали "працювати" за два дні до президентських виборів в Україні 2014 року — 263 твіти було опубліковано 23 травня.

У компанії додають, що справжній "твіттер-шторм" відбувся 18 липня 2014 року — наступний день після катастрофи літака MH-17. В той день акаунти "натвітили" понад 44 000 повідомлень, а в наступний — понад 25 000 про нібито винуватість України у збитті Боїнгу.

При чому один із акаунтів зробив сумарно 296 публікацій твітів та ретвітів.

"Як вдалось одній людині зробити 296 публікацій за два дні? Для цього треба, як мінімум, бути дуже витривалою людиною — цей акаунт публікував твіти без великих перерв протягом 33 годин", - наголошують дослідники.

Вони припускають, що одним акаунтом управляли кілька осіб за допомогою спеціального додатку — клієнт-сервісу, який використовують для публікацій та управління одним або кількома сторінками.

Повідомляється, що сумарно найпопулярнішими джерелами ретвітів серед 1369 акаунтів були російські ЗМІ, зокрема "РИА Новости", "Федеральное агентство новостей" та "Russia Today".