Агресія на морі: прокуратура готує підозри ще 10 російським військовим

В процесі досудового розслідування українські правоохоронці зібрали 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії стосовно українських моряків у Керченській протоці 25 листопада, ще 10 військовим РФ готують підозру.

Про це повідомляє 4 грудня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у своєму Facebook.

"Під час досудового розслідування фактично за 7 днів зібрано 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії по відношенні до українських Військово-морських сил", – пише Сарган.

Зокрема, за її словами, було допитано 75 свідків (командування ВМС, оперативні чергові та їх помічники, екіпажі кораблів "Горловка" та "Балта", які повернулись до порту Одеси, та інші військові службові особи).

Слідчі визнали потерпілими та допитали трьох родичів поранених військовослужбовців.

Також, за даними Сарган, було проведено 51 огляд документів та інтернет сайтів, проведено два огляди суден ("Горловка" та "Балта"), отримано докази радіоперемовин між кораблями Чорноморського флоту РФ, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово - повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ з приводу ведення агресивних дій, нападів на кораблі ВМС ЗСУ та членів екіпажу.

Зразки голосу основних свідків - членів екіпажів кораблів "Горловка" та "Балта" відібрали для проведення експертизи.

28 листопада було оголошено у розшук вісьмох військовослужбовців ФСБ Росії та Збройних сил РФ, які здійснили напад на українських моряків, яким раніше було оголошено підозру.

"На даний час: отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", – зазначає Сарган.

За її словами, найближчим часом планується повідомити про підозру ще понад 10-м військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів.

Генеральна прокуратура оприлюднила також реконструкцію подій у Чорному морі поблизу Креченської протоки 25 листопада.

Як повідомлялось, 25 листопада 2018 року під час здійснення переходу з порту Одеса до порту Маріуполь групи українських кораблів у районі Керченської протоки Збройні сили Російської Федерації та прикордонна служба ФСБ РФ здійснили агресивні воєнні дії, зокрема небезпечний таран і відкриття вогню.

В результаті було поранено двох військовослужбовців ВМС ЗС України та одного співробітника СБ України.

Російські військові захопили малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які належать України разом із екіпажами (24 моряки).