Уряд Франції пішов на поступки "жовтим жилетам": ціни на паливо не зростатимуть півроку

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Вівторок, 4 грудня 2018, 15:02

Уряд Франції після насильницьких протестів цими вихідними вирішив ввести піврічний мораторій на підвищення акцизів на бензин і дизельне паливо.

Про це рішення у вівторок оголосив прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, повідомляє Le Figaro.

"Я призупиняю підвищення цих податкових заходів на шестимісячний період", - заявив прем’єр-міністр. Він додав, що "жоден податок не вартий того, аби поставити під загрозу єдність нації".

"Багато французів висловлювали свій гнів… Треба бути глухим або сліпим, щоб не бачити та не чути його", - сказав Філіп.

Прем’єр також повідомив, що у піврічний період не буде зростати ціна на газ та електроенергію. "Ціна не підвищиться взимку", - сказав він.

Філіп також повідомив, що хоче ініціювати широкі дебати щодо оподаткування та державних витрат. Їх пропонує розпочати 15 грудня та завершити до 1 березня.

Прем’єр окремо прокоментував насильство під час протестів. Він підкреслив, що всі французи мають право на демонстрації, проте вони також мають право на безпеку.

"Уряд не приймає насильство… Винуватці цих дій оголошені в розшук та будуть покарані", - додав глава уряду Франції.

У суботу Францією прокотилася третя хвиля протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном. Найбільш руйнівним масштаб протестів виявився у Парижі, де протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.

Влада Франції навіть задумалася над можливістю надзвичайного стану, щоб запобігти повторенню насильства, але згодом цю ідею відкинули.

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Європейська правда

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Теми: Франція
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