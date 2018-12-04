З Тамразова зняли частину обмежень: захист не визнає підозру у хабарі

Суд не продовжив запобіжний захід екс-першому заступнику голови правління "Укргазвидобування" Олексію Тамразову, якому інкримінують спробу дачі хабара прокурору.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Микола Ореховський.

Слідство подало клопотання про продовження обов’язків, покладених на Тамразова.

Його захист заперечував проти такого рішення, і суд, зрештою, погодився із адвокатами.

"Ми заперечували, бо… ми мали такі аргументи, які свідчать, що насправді Тамразов не набув статусу підозрюваного взагалі, бо йому цю підозру вручили неуповноважені законом слідчі та прокурори", – пояснив Ореховський.

За його словами, розслідувати справу має Національне антикорупційне бюро, але спочатку слідчі дії, в тому числі, і затримання Тамразова, проводила Генпрокуратура. Захист екс-посадовця збирається оскаржувати повідомлення йому про підозру.

Наразі скасовані обов’язкі, покладені на Тамразова у справі про хабар, зокрема, заборона на виїзд за кордон.

Однак це рішення не передбачає автоматичне повернення застави, яку вніс Тамразов.

"На нашу думку, мали би повернути (заставу – УП), але є різна судова практика і різне трактування законодавства", – уточнив Ореховський.

За його словами, для повернення застави має бути окреме рішення суду, захист клопотатиме про це.

Водночас, запобіжний захід, обраний Тамразову в іншому кримінальному провадженні про злочинну схему Януковича, наразі залишається чинним.

У цій справі екс-посадовець також здав закордонні паспорти, має носити електорнний браслет, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та прибувати до правоохоронців за першим викликом.

9 серпня Тамразова затримали перший раз нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара.

10 серпня суд у закритому режимі арештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн гривень.

Пізніше він вийшов з-під арешту під заставу.

21 серпня Генпрокуратра вдруге Тамразова за підозрою у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом, організованої екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням.

23 серпня Печерський районний суд Києва обрав для Тамразова заставу в майже 20 мільйонів гривень, яку необхідно було внести у 5-денний термін.

28 серпня Тамразов вніс визначену судом заставу у 20 мільйонів гривень.

12 вересня Апеляційний суд відхилив апеляційні скарги прокурора та адвокатів щодо застави Тамразову у 20 мільйонів.

Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" з 2010 по березень 2014 року.

Тамразов є власником видання Insider.