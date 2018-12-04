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Автомобіль мера Березані обстріляли на Київщині

Вівторок, 4 грудня 2018, 16:42

На Київщині невідомі із мисливської рушниці обстріляли машину мера Березані Володимира Тимченка.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Подія сталася днями, коли посадовець їхав з міста Березань в Переяслав-Хмельницький. Під час дорожнього руху невідомі здійснили два постріли з мисливської рушниці в приватний транспортний засіб, в якому пересувався, після чого втекли", - сказано у повідомленні.

 

Вказується, що за показами потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: криміналКиївська область
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