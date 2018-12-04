НАТО найближчим часом відреагує на агресію РФ в Чорному морі - Клімкін

Країни НАТО невдовзі втілюватимуть практичні рішення у відповідь на агресію Росії проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін за результатами участі у міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Всім зрозуміло, що НАТО має посилити присутність в регіоні Чорного моря. Якими чином це буде робитися, це питання подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це звичайно і присутність натівських кораблів, це буде достатньо швидко", - сказав Клімкін.

За його словами, під час засідання виступали всі 29 країн НАТО і всі висловили одностайну підтримку Україні.

"Важливо, що всі наші союзники не тільки засуджують агресію Росії, але і проводяться важливі дискусії про те, що ми маємо зробити, що ми не маємо залишатися в рамках заяв, якими б сильними вони не були. Ми маємо сформулювати комплексну відповідь щодо того, що робить Росія в Чорному морі, Керченській протоці і в Азовському морі", - додав міністр.

Клімкін підкреслив, що з боку НАТО має бути постійний моніторинг дій Росії в регіоні Чорного моря і посилена взаємодія з країнами-партнерами.

"Я запропонував, щоб у нас був особливий формат, де б НАТО активно взаємодіяло з країнами, які будуть членами НАТО, Україною і Грузією. Другий момент, я пояснив всім союзникам, що Росія має не тільки вплив на свободу судноплавства в Азовському і Чорному морях, що є небезпечним і для Альянсу, але і те, що Росія робить все, щоб дестабілізувати південь України", - додав він.

За його словами, на засідання обговорювали і політичний аспект ситуації, зокрема, що Азовське море і Керченська протока мають розглядатися як територіальні води, які повністю підпадають під конвенції про морське право.

"Я дуже радий, що ми отримали однозначну підтримк і сьогоднішнє засідання не завершиться лише заявами", - додав Клімкін.

Європейська правда