Суд оштрафував вінницького прокурора на 25 тисяч грн за хабар $5000

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Вівторок, 4 грудня 2018, 18:48

Суд оштрафував на 25 тисяч гривень колишнього заступника прокурора Вінницької області за вимагання хабара.

Про це у вівторок повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

"Вироком Вінницького міського суду Вінницької області затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими та засуджено за зловживання впливом за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України колишнього заступника прокурора Вінницької області, адвоката та посередника", - сказано у повідомленні.

Судом їх визнано винними та кожному призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 грн.

Повідомляється, що до заступника прокурора Вінницької області в інтересах заявника звернувся посередник із проханням вплинути на процесуальних керівників у кримінальному провадженні щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки.

Заступник прокурора області пообіцяв вплинути на процесуальних керівників за грошову винагороду у розмірі 5 000 дол. США, які запропонував передати через адвоката.

Заступника прокурора затримали 11 квітня 2018 року під час передачі грошових коштів від адвоката до прокурора за місцем його мешкання.

Українська правда

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Теми: прокуратура суд хабар
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