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Клімкін: Угорщина налаштована налагодити стосунки з Україною

Вівторок, 4 грудня 2018, 19:24

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін за результатами участі у міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вважаю, що після консультацій, які відбулися цього тижня, ми знаходимося на висхідній траєкторії, є серйозні питання для подальшої дискусії. Але ми розуміємо, що можемо зробити, наші угорські колеги зрозуміли, що у нас є послідовна позиція: ми будемо з одного боку відстоювати наші інтереси, а з іншого – робити все, щоб допомогти угорській громаді", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що під час сьогоднішнього засідання глава МЗС Угорщини Петер Сійярто запевнив, що налаштований налагодити стосунки двох країн.

"Я вважаю, що ця дискусія на сьогодні є достатньо продуктивною, післязавтра розкажу після нашої зустрічі з угорським міністром закордонних справ у Мілані. Але навіть сьогодні він, коли виступав під час міністерського засідання, також сказав, що у нас буде реальний прогрес", - додав Клімкін.

Зазначимо, що Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, але цього разу не протестувала проти присутності глави МЗС України на міністерському засіданні НАТО.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаУкраїна
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