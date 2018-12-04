НАТО готує комплексну відповідь на агресію РФ в Керченській протоці – Помпео
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео після завершення міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Є два моменти, які ми чітко визначили під час засідання за участю українського міністра: повна єдність в тому, що російські дії були протизаконними і неприйнятними, і в тому, що політика стримування має бути відновлена", - сказав Помпео.
Він закликав Росію негайно звільнити захоплених українських моряків, які утримуються на російській території.
"І ми розробимо колективну відповідь, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка просто неприйнятна", - додав держсекретар.
Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що НАТО невдовзі оголосить про нові практичні кроки щодо посилення присутності в Чорному морі.
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