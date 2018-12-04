НАТО готує комплексну відповідь на агресію РФ в Керченській протоці – Помпео

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео після завершення міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Є два моменти, які ми чітко визначили під час засідання за участю українського міністра: повна єдність в тому, що російські дії були протизаконними і неприйнятними, і в тому, що політика стримування має бути відновлена", - сказав Помпео.

Він закликав Росію негайно звільнити захоплених українських моряків, які утримуються на російській території.

"І ми розробимо колективну відповідь, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка просто неприйнятна", - додав держсекретар.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що НАТО невдовзі оголосить про нові практичні кроки щодо посилення присутності в Чорному морі.

Європейська правда