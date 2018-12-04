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Усик - претендент на звання найкращого іноземного спортсмена року за версією BBC

Вівторок, 4 грудня 2018, 20:48

Український боксер Олександр Усик номінований BBC на звання найкращого іноземного спортсмена року.

Про це повідомляє Sportarena.

Всього в цій категорії чотири номінанта, і крім Усика за нагороду будуть боротися американська гімнастка Сімона Байлс, італійський гольфіст Франческо Молінарі, а також чеська сноубордистка Естер Ледецкі.

Вперше з моменту введення даної нагороди за переможця можуть голосувати респонденти за межами Британії, а саме голосування підійде до кінця 15 грудня.

"Усик провів приголомшливий рік, завоювавши звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі всього за 15 боїв на професійному рівні", - повідомляє видання BBC.

На даний момент Олександр Усик є чемпіоном світу за версією WBC, WBO, IBF і WBA, а також володіє поясом журналу The Ring.

В останньому бою Усик захистив всі свої пояси, відправивши в нокаут британця Тоні Беллью.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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