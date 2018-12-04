США дали Росії 60 днів на повернення до виконання Договору про РСМД

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Вівторок, 4 грудня 2018, 22:01

США через 60 днів призупинять свої зобов'язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо Росія не повернеться до його виконання.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео після завершення міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми вдаємося до такого кроку з кількох причин: російські дії підривають національну безпеку США, загрожують мільйонам європейців. Крім того, договір не розповсюджуються на такі країни як Китай, Північна Корея та Іран, які можуть вільно розвивати будь-яку зброю", - сказав він.

"Якщо Росія визнає свої порушення і повернеться до його виконання, ми, звичайно, це вітатимемо. Але тільки Росія може врятувати цей договір", - додав Помпео.

Він зазначив, що Росія постійно заперечувала розробку нової ракети, навіть коли США надали інформацію про характеристики ракети і графік випробувань.

"Попри весь успіх, який приніс цей договір, сьогодні маємо протистояти російському шахрайству із зобов’язаннями щодо контролю над зброєю. Російські порушення сталися не вчора. Росія випробовувала нову ракету з середини 2000-х", - додав він.

Нагадаємо, країни НАТО сьогодні ухвалили заяву про те, що порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності руйнує основи ефективного контролю над озброєннями і підриває безпеку союзників Альянсу.

Європейська правда

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Теми: США Росія НАТО
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