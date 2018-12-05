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Меркель очолила список найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

Середа, 5 грудня 2018, 02:10

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вкотре очолила список найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу Forbes.

Журнал оприлюднив актуальний рейтинг у вівторок, 4 грудня.

Зазначається, що Меркель посідає перше місце у списку восьмий рік поспіль.

Друге місце, у порівнянні з минулим роком, також залишилось незмінним - його посідає прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

На третє місце піднялась директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

"Жінки у списку топ-100 найвпливовіших у світі представляють 6 категорій: політика, бізнес, технології, фінанси, медіа та розваги, благодійність.

Північна Америка представлена 50 жінками у рейтингу, Азіатсько-Тихоокеанський регіон - 22, Європа (включно з РФ та Туреччиною) - 17, Сполучене Королівство - 7, Близький Схід - 3, Африка - 1", - пише видання.

До першої двадцятки Forbes увійшли переважно керівники бізнесу: гендиректор виробника автомобілів General Motors Мері Барра (4 місце), головний виконавчий директор Youtube Сьюзен Войчицька (7 місце) і голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Ана Ботин (8 місце).

Дебютували в рейтингу 19 жінок, Серед них:  прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, американська тенісистка та дизайнер одягу Серена Вільямс, фінансовий директор групи Alibaba Меггі Вей Ву та інші.

"Гілларі Клінтон, яка у 2017 році посідала 65 місце, не увійшла до рейтингу-2018 уперше з моменту його створення в 2004 році

СЕО компанії Facebook Шеріл Сендберг випала з топ-10 у 2018 році уперше з моменту її дебюту в 2010-му, зараз вона посідає 11 місце", - йдеться у матеріалі.

Українок у списку немає.

"Українська правда" в Threads

Теми: Меркельрейтинг
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