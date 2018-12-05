Держдеп: Бачимо зростання втручання РФ у внутрішні справи України

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Середа, 5 грудня 2018, 04:43

Уряд РФ активно намагається втрутитися у внутрішні українські справи, у тому числі у контексті президентських і парламентських виборів, запланованих на 2019 рік.

Про це заявив високопоставлений представник Держдепу США під час брифінгу для журналістів у вівторок, передає "Укрінформ".

"Ми бачимо помітне зростання - вже на дуже високому рівні - втручання Росії у внутрішні справи України", - підкреслив дипломат, відповідаючи на питання, як Вашингтон оцінює намагання РФ втрутитися в майбутні українські вибори.

"Думаю, що росіяни - і я маю назвати конкретно російський уряд, бо вважаю, що ці рішення виходять від Путіна - сприймають Україну як дуже вразливу ціль та намагаються в різні способи підірвати довіру до демократичних інститутів", - сказав співробітник зовнішньополітичного відомства США.

У зв'язку з цим він заявив високий рівень кібер-активності РФ.

За його словами, Деждеп забезпечив велику практичну підтримку Україні, у тому числі у сфері посилення кібер-захисту.

"Отже, ми щоденно працюємо з українською стороною, щоб зробити Україну та її установи більш стійкими до цих нападів", - зазначив представник Держдепу.

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Теми: США Україна Росія вибори
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