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МОЗ: Захворюваність на кір продовжує зростати

Середа, 5 грудня 2018, 04:41

За минулий тиждень на кір захворіли 2 384 людини - 741 дорослий і 1 603 дитини (на 11,5% більше, ніж минулого тижня).

Про це 4 грудня повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За інформацією відомства, з початку року в Україні на кір захворіли 44 386 людей (16 593 дорослих та 27 793 дитини).

"Найбільше хворіють на кір у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший.

У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 9 533 людини: 2 697 дорослих і 6 836 дітей), Івано-Франківській (4 571 людина: 1 225 дорослих і 3 346 дітей), Закарпатській (4 147 людей: 846 дорослих та 3 301 дитина), Тернопільській (2 854 людини: 971 дорослий і 1 883 дитини), Одеській (2 643 людини: 1 322 дорослих і 1 321 дитина) областях та в Києві (2 625 людей: 1 591 дорослий і 1 034 дитини).

З початку року від ускладнень кору померли 15 (4 дорослих і 11 дітей)", - йдеться у звіті.

У МОЗ зазначили, що найчастіше хворіють діти 5-9 років, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не сформувався імунітет до хвороби.

"Станом на 1 листопада кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК становить 76,1%, дві дози КПК - 77,5%", - заявили у міністерстві.

МОЗ наголошує, що щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору. За даними відомства, для формування колективного імунітету потрібен рівень вакцинації 95-98%.

Теми: МОЗздоров'я
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