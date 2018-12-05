Мюллер не став вимагати тюремного ув'язнення для екс-радника Трампа Флінна

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ в американські вибори, рекомендував не засуджувати Майкла Флінна, екс-радника Трампа з питань нацбезпеки, до тюремного ув'язнення у справі про дачу неправдивих свідчень ФБР.

Про це йдеться у документах суду.

Мюллер порадив судді визначити покарання, яка не передбачає позбавлення волі, оскільки воно у випадку Флінна "є підходящим і виправданим". Спецпрокурор пояснив це тим, що співпраця Флінна зі слідством за рік була "суттєвою".

У документі повідомляється, що екс-радника Трампа допитували 19 разів і, крім справи про втручання РФ у вибори, Флінн допоміг слідству свідченнями ще у двох справах (їх подробиці невідомі).

Флінн, який визнав себе винним в тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією, був радником Трампа з національної безпеки тільки протягом 24 днів. Він був змушений піти у відставку після того, як з'ясувалося, що він ввів в оману віце-президента Майка Пенса про свої бесіди з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Раніше повідомлялось, що Флінну може загрожувати 6 місяців ув'язнення та штраф за те, що він збрехав ФБР.