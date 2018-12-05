Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко

Росія з кінця серпня зміцнює свої сили біля кордону з Україною, і зараз військова загроза з її боку – найбільша з 2014 року.

Про це заявив командувач Збройними силами України Віктор Муженко в інтерв’ю "Reuters" у вівторок

Генерал показав серію супутникових знімків на доказ розміщення російських танків типу "Т-62 М" на відстані 18 км від українського кордону.

Муженко показав мапу на доказ російських танків біля кордону України Reuters, Valentyn Ogirenko

За словами Муженка, за два тижні з середини вересня до 1 жовтня їх кількість збільшилася більш ніж удвічі: з 93 до 250 машин.

На думку командувача ЗСУ, це доводить, що Росія нарощувала міць до захоплення трьох військових суден України 25 листопада, і може бути передвісником повномасштабного вторгнення.