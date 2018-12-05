Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко

7888 переглядів
Середа, 5 грудня 2018, 08:49
Reuters.com

Росія з кінця серпня зміцнює свої сили біля кордону з Україною, і зараз військова загроза з її боку – найбільша з 2014 року.

Про це заявив командувач Збройними силами України Віктор Муженко в інтерв’ю "Reuters" у вівторок

Генерал показав серію супутникових знімків на доказ розміщення російських танків типу "Т-62 М" на відстані 18 км від українського кордону.

Муженко показав супутникові знімки на доказ російських танків біля кордону України
Муженко показав мапу на доказ російських танків біля кордону України
Reuters, Valentyn Ogirenko

За словами Муженка, за два тижні з середини вересня до 1 жовтня їх кількість збільшилася більш ніж удвічі: з 93 до 250 машин.

На думку командувача ЗСУ, це доводить, що Росія нарощувала міць до захоплення трьох військових суден України 25 листопада, і може бути передвісником повномасштабного вторгнення.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Воєнний стан Муженко Росія зброя
powered by lun.ua
По темі
Порошенко сказав, що може завадити проведенню виборів 31 березня 4 грудня 2018, 15:46
Ціна селфі на війні: бійців просять вимкнути геолокацію 4 грудня 2018, 12:47
Росія теж не пропускає цілі групи українців – Цигикал 4 грудня 2018, 11:36
Усі новини
Головні новини
Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков  
Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і ПТРК, 1 загиблий, 3 поранених
Держдеп: Бачимо зростання втручання РФ у внутрішні справи України
Усі новини
дослідження

Червоне м'ясо, ковбаса, сосиски: користь чи шкода?

Освіта

Географ Богдан Портяний: Нашій освіті бракує чоловічої складової