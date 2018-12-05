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Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко

Середа, 5 грудня 2018, 07:49
Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко
Reuters.com

Росія з кінця серпня зміцнює свої сили біля кордону з Україною, і зараз військова загроза з її боку – найбільша з 2014 року.

Про це заявив командувач Збройними силами України Віктор Муженко в інтерв’ю "Reuters" у вівторок

Генерал показав серію супутникових знімків на доказ розміщення російських танків типу "Т-62 М" на відстані 18 км від українського кордону.

Муженко показав супутникові знімки на доказ російських танків біля кордону України
Муженко показав мапу на доказ російських танків біля кордону України
Reuters, Valentyn Ogirenko

За словами Муженка, за два тижні з середини вересня до 1 жовтня їх кількість збільшилася більш ніж удвічі: з 93 до 250 машин.

На думку командувача ЗСУ, це доводить, що Росія нарощувала міць до захоплення трьох військових суден України 25 листопада, і може бути передвісником повномасштабного вторгнення.

"Перед нами – агресор, який не має жодних законних, моральних чи будь-яких інших обмежень... Дуже важко передбачити, коли він почне активні бойові дії проти України", – заявив Муженко.

Він зазначив, що Україна збільшила кількість наземних і повітряних сил у регіоні, активізувала військову підготовку в усій країні, а наступного року планує завершити розбудову військової бази на Азовському морі.

Муженко наголосив, що інцидент у Керченській протоці був актом агресії з боку регулярних сил – прикордонної служби Російської Федерації проти Збройних сил України.

Російський міністр оборони не надав свій коментар щодо цього, зазначає Reuters.

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станМуженкоРосіязброя
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