Глава МЗС Угорщини: ми продовжимо блокувати проведення Комісії Україна-НАТО

Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але слідуватиме своїй політиці щодо захисту інтересів своєї громади на українській території.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після завершення першого дня міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

За словами Сійярто, Угорщина блокуватиме проведення засідань Комісії НАТО-Україна доти, "доки Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".

"На нас чинить сильний тиск, щоб віддати цю позицію. Якщо ми здамося, у нас не буде ніяких інших ресурсів для участі в житті угорської громади ", - сказав він.

Міністр зазначив, що захист прав меншин невіддільний від питань безпеки.

"Угорщина може розблокувати своє право вето, якщо українці зроблять необхідні кроки для відновлення прав угорської громади, що проживає на їх території, що відповідає двостороннім угодам і міжнародному праву. М'яч на стороні України ", - додав міністр.

Глава МЗС України Павло Клімкін напередодні заявив, що стосунки двох країн перебувають "на висхідній траекторії" і Будапешт налаштований на подальший прогрес.

Зазначимо, що Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, але цього разу не протестувала проти присутності глави МЗС України на міністерському засіданні НАТО.

Європейська правда