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НАЗК: Нардеп Мельничук приховав корпоративні права на понад мільйон гривень

Середа, 5 грудня 2018, 09:24

Народного депутата Сергія Мельничука та прокурора Київської обласної прокуратури Вадима Чуйкова спіймали на декларуванні неправдивої інформації.

Про це повідомляє Національне агентство з запобігання корупції.

"Встановлено, що народний депутат Мельничук Сергій у деклараціях за 2015 та 2016 роки не задекларував корпоративні права у двох господарських товариствах, загальний розмір яких у грошовому еквіваленті становить 1 мільйон 54 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу прокурор Вадим Чуйков у декларації за 2016 рік не вказав вартість придбаних ним у 2014 році мотоцикла Harley-Davidson та у 2016 році автомобіля BMW 525D, не задекларував дохід від продажу іншого авто та не вказав корпоративні права дружини.

"Загалом у декларації прокурора встановлено недостовірні відомості на суму 2 мільйони 356 тисяч 617 гривень", - йдеться в повідомленні. 

Висновки про виявлені корупційні порушення НАЗК спрямувало до Національного антикорупційного бюро.

Українська правда

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Теми: Верховна РадакорупціяНАЗК
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