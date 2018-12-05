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В Україну повернеться мороз

Середа, 5 грудня 2018, 10:51
В Україну повернеться мороз

6 грудня в Україні буде сонячно і без опадів, лише на сході прогнозують невеликий сніг, 7 грудня повернеться мороз.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

6 грудня на заході, півночі та в центрі вночі -2-4, вдень близько 0, без опадів, на сході невеликий сніг, вночі і вдень близько 0.

На півдні прогнозують хмарну погоду, вночі та вдень від -1 до +1, у Криму мокрий сніг, вночі близько 0, вдень до +2. 

 

За прогнозом синоптика Наталі Діденко, у столиці вночі 6 грудня йтиме мокрий сніг, вдень без опадів. Температура повітря вночі та вдень 0-2 градуси морозу. 

"7-го грудня мороз посилиться. Відповідно, ожеледиця підставлятиме підніжки весело і частіше – обережно! Не захоплюйтеся взуттям на шпильках чи на пластиковій підошві – у травматологів й так роботи вистачає. А ще ж їм чай попити, вивчити нові методи гіпсування, краще не турбувати їх зайвий раз", - написала Діденко у Facebook.

7 грудня очікується мокрий сніг на заході та невеликий сніг на сході, на решті території буде сонячно.

Температура повітря на заході опуститься до -6 вночі, вдень від -1 до +1, на півночі і в центрі вночі до -5-7, вдень -2-4, на сході вночі -2-4, вдень до -3, на півдні вночі до -6, вдень близько 0.    

 

Українська правда
Теми: погода
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