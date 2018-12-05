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Рада визнала Куяльницький лиман на Одещині курортом державного значення

Середа, 5 грудня 2018, 11:03

Верховна Рада ухвалила рішення про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення.

За відповідний законопроект № 8502 проголосував 231 народний депутат.

Авторами закону виступили 13 нардепів.

Одна із авторів нардеп Анна Романова, під час презентації проекту закону, зазначила, що якщо не підтримати це рішення, то Куяльник скоро забудують і Україна втратить унікальні лікувальні води.

Під час обговорення депутати наголошували, що вода і грязі Куяльницького лиману мають цілющі, лікувальні властивості, які навіть "кращі, ніж у Мертвому морі в Ізраїлі".

У пояснювальній записці вказується, що реалізація проекту закону вирішує питання створення курорту державного значення в Одеській області,  що стимулюватиме збереження та розбудову курортних територій.

Також допоможе збереженню та раціональному використанню природних лікувальних ресурсів та зростанню туристичного потоку до Одещини.

Ухвалюючи законопроект, народні обранці наголошували, що згодом зросте зацікавленість з боку потенційних інвесторів та розвиток малого і середнього бізнесу, що у свою чергу сприятиме покращенню якості життя мешканців курортів та Одеського регіону.

Яна Міланова, УП
Теми: Верховна РадаОдеська область
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