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НАБУ оголосило дві підозри за зрив запуску українського супутника

Середа, 5 грудня 2018, 11:21

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру двом особам, імовірно причетним до заподіяння збитків ДП "Укркосмос" на 8 мільйонів 245 тисяч доларів.

Як повідомляє НАБУ, це сталося 4 грудня.

Одного з підозрюваних – колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України – затримано в порядку ст.208 КПК України. 

"Цю особу підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5. ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") та ч.3 ст.209 ("Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом") Кримінального кодексу України", – інформує НАБУ.

"Дії другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України", – додає бюро.

За даними слідства, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол. США, надані в межах кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш".

У результаті таких дій зірвано запуск першого українського супутника "Либідь" як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України. 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. 

Детективи НАБУ перевіряють причетність інших осіб до завдання збитків "Укркосмосу". 

Теми: НАБУкосмос
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