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Словаччина видворила російського дипломата за шпигунство

Середа, 5 грудня 2018, 11:50

Словаччина видворила з країни співробітника російського посольства, звинуваченого у шпигунстві.

Про це заявив прем'єр Словаччини Петер Пелегріні, повідомляє видання Aktuality.

Словаччина вирішила піти на цей крок, отримавши відповідну інформацію від військової розвідки.

"22 листопада дипломата посольства Російської Федерації у Словаччині було оголошено персоною нон грата" - заявив Пеллегріні.

За його словами, росіяни чинили дії, спрямовані протии Словаччини і НАТО і такі, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Повідомляється, що російський дипломат залишив територію Словаччини через 48 годин після оголошення персоною нон грата.

Європейська правда

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Теми: СловаччинаРосіяшпигунство
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