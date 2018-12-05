Словаччина видворила російського дипломата за шпигунство
Словаччина видворила з країни співробітника російського посольства, звинуваченого у шпигунстві.
Про це заявив прем'єр Словаччини Петер Пелегріні, повідомляє видання Aktuality.
Словаччина вирішила піти на цей крок, отримавши відповідну інформацію від військової розвідки.
"22 листопада дипломата посольства Російської Федерації у Словаччині було оголошено персоною нон грата" - заявив Пеллегріні.
За його словами, росіяни чинили дії, спрямовані протии Словаччини і НАТО і такі, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини.
Повідомляється, що російський дипломат залишив територію Словаччини через 48 годин після оголошення персоною нон грата.
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