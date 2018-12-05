Мер Дніпра заявив про вихід з партії "Укроп"

5608 переглядів
Середа, 5 грудня 2018, 13:40

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про вихід з партії "Укроп".

Відповідну заяву він оприлюднив 5 грудня в Facebook.

"З сьогоднішнього дня я складаю з себе повноваження члена президії політради "Укропу" і взагалі виходжу з партії", – написав Філатов.

Він уточнив, що не хоче "мати справи з публікою, яка захопила владу в "Укропі".

Як повідомлялось, партія олігарха Ігоря Коломойського "Укроп" отримала офіційне свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції у червні 2015 року, однак політсилу було зареєстровано ще 25 вересня 2014 року.  Партію створили люди, близькі до Коломойського – зокрема, Геннадій Корбан і Борис Філатов. 

23 січня 2016 року Корбана змістили з посади голови політради партії "Укроп".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Україна хоче запросити кораблі НАТО в Азовське море
Путін пояснив, чому не хоче говорити з Порошенком по телефону
В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун"
Владу закликали не продовжувати мораторій на землю: заява
Усі новини
психологія

Що таке синдром надмірної тривоги та 5 порад, як його подолати

дослідження

Вейпінг підштовхує підлітків до вживання тютюну