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Мер Дніпра заявив про вихід з партії "Укроп"

Середа, 5 грудня 2018, 12:40

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про вихід з партії "Укроп".

Відповідну заяву він оприлюднив 5 грудня в Facebook.

"З сьогоднішнього дня я складаю з себе повноваження члена президії політради "Укропу" і взагалі виходжу з партії", – написав Філатов.

Він уточнив, що не хоче "мати справи з публікою, яка захопила владу в "Укропі".

Як повідомлялось, партія олігарха Ігоря Коломойського "Укроп" отримала офіційне свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції у червні 2015 року, однак політсилу було зареєстровано ще 25 вересня 2014 року.  Партію створили люди, близькі до Коломойського – зокрема, Геннадій Корбан і Борис Філатов. 

23 січня 2016 року Корбана змістили з посади голови політради партії "Укроп".

Українська правда

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