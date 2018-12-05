Поліцейські заявляють, що піймали в Києві "злодія у законі"

Столичні правоохоронці заявляють, що видворили з України громадянина Грузії, який планував керувати злочинними угрупуваннями та розподілити сфери впливу з іншими кримінальними авторитетами.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва від 5 грудня.

Зазначається, що правоохоронці затримали у Шевченківському районі столиці Нукрі Гальського, який мав заборону на в’їзд на територію України до 2019 року.

"Громадянин Грузії, 1987 року народження, на територію України прибув поза пунктом пропуску державного кордону та мав намір контролювати злочинну діяльність у Києві та Київській області", – заявив начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

У поліції стверджують, що впродовж трьох тижнів незаконного перебування у столиці Гальський налагоджував зв’язки та планував стати куратором діяльності оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв.

За цей час зловмисник постійно підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища найвищої ланки на так званих "сходках" кримінальних авторитетів.

"Правоохоронці встановили, що затриманий у 2013 році коронований у Туреччині іншими "злодіями у законі". Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності у Російській Федерації та Грузії за злочини, пов’язані з обігом наркотиків та квартирні крадіжки", - наголосив начальник поліції Києва.

Столичні правоохоронці спільно з Державною міграційною службою депортували останнього за межі країни із забороною в’їзду в Україну на 3 роки.