По всій Європі в роботі Facebook стався збій

Користувачів Facebook по всій Європі викидає з акаунтів, в роботі соцмережі стався збій.

Про це 5 грудня повідомляє ресурс Downdetector.

Найбільше на збій в роботі Facebook скаржаться жителі Великої Британії, України, Польщі, Угорщини, Естонії, Німеччини та інших європейських країн.

Зокрема, соцмережа викидає користувачів з особистих акаунтів і вони не можуть увійти в них знову.

Ще 36% скарг стосуються загального затемнення, у 19% не грузяться фотографії.