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По всій Європі в роботі Facebook стався збій

Середа, 5 грудня 2018, 15:40

Користувачів Facebook по всій Європі викидає з акаунтів, в роботі соцмережі стався збій.

Про це 5 грудня повідомляє ресурс Downdetector.

Найбільше на збій в роботі Facebook скаржаться жителі Великої Британії, України, Польщі, Угорщини, Естонії, Німеччини та інших європейських країн.

 

Зокрема, соцмережа викидає користувачів з особистих акаунтів і вони не можуть увійти в них знову.

Ще 36% скарг стосуються загального затемнення, у 19% не грузяться фотографії.

 

Українська правда
Теми: facebookЄвропа
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