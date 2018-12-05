Нардепи пропонують повернути Бандері звання Героя України
Група народних депутатів пропонує Верховній Раді звернутись до президента Петра Порошенка з ініціативою присвоїти Степану Бандері звання Героя України посмертно.
Про це свідчить проект постанови №9368, зареєстрований у парламенті 5 грудня.
Текст документу на сайті Верховної Ради наразі відсутній.
Як повідомлялося, в січні 2010 року третій президент України Віктор Ющенко присвоїв звання героя Степану Бандері.
2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував цей указ президента.
23 червня 2010 року це ж рішення було підтверджено постановою Донецького апеляційного адміністративного суду.
У 2011 році Вищий адміністративний суд України остаточно відібрав звання героя у Бандери.
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