Нардепи пропонують повернути Бандері звання Героя України

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Середа, 5 грудня 2018, 17:56

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді звернутись до президента Петра Порошенка з ініціативою присвоїти Степану Бандері звання Героя України посмертно.

Про це свідчить проект постанови №9368, зареєстрований у парламенті 5 грудня.

Текст документу на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Як повідомлялося, в січні 2010 року третій президент України Віктор Ющенко присвоїв звання героя Степану Бандері.

2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував цей указ президента.

23 червня 2010 року це ж рішення було підтверджено постановою Донецького апеляційного адміністративного суду.

У 2011 році Вищий адміністративний суд України остаточно відібрав звання героя у Бандери.

Валентина Романенко, УП

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