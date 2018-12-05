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На залізничному вокзалі в Києві величезні черги через збої системи

Середа, 5 грудня 2018, 17:47
На залізничному вокзалі в Києві величезні черги через збої системи

На центральному залізничному вокзалі у Києві утворилися великі черги, оскільки пасажири не можуть отримати залізничні квитки, куплені протягом останніх двох днів через онлайн-сервіс Укрзалізниці.

Про це у середу повідомляє Укрінформ.

Вказується, що люди намагаються або придбати квитки на потяги, або ж вирішити питання із отриманням вже оплачених через інтернет проїзних документів.

Зокрема, пасажири скаржаться, що їхні викуплені квитки за деякий час знову з’являлися в онлайн-продажу.

"Учора купував квитки на сайті Укрзалізниці, оплатив, прийшла смска з банку, що гроші знято, але самих квитків так і не побачив. Знову заходжу на сайт Укрзалізниці й бачу, що ті квитки, які кілька хвилин тому бронював і купував, значаться як вільні. Ще раз викуповую їх, на цей раз квитки надійшли на пошту. Виходить, що гроші у першому разі "в трубу"?!" - розповів один із таких пасажирів, Дмитро.

 
Фото: Укрінформ

Інша пасажирка також зазначила, що оплатила квитки, і банк, за її даними, підтвердив цю транзакцію, але квитки не надійшли, а вже за кілька хвилин оплачені нею місця в потязі були виставлені як вільні.

Водночас Укрзалізниця на своєму офіційному сайті повідомила, що збільшила у середу тривалість роботи квиткових кас вокзалу станції Київ-Пасажирський до 22:00. 

"В такому режимі на столичному вокзалі працюватиме загалом 31 каса. Це зроблено для зручності пасажирів та створення додаткової можливості придбання проїзних документів на період зимових свят", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що Укрзалізниця й надалі визначатиме тривалість роботи залізничних кас залежно від попиту на послугу з боку пасажирів.

Раніше "Укрзалізниця" порадила клієнтам звертатися до служби підтримки, якщо під час збоїв у системі купівлі квитків операція залишилася без результату.

З 15 грудня по 15 січня діятимуть обмеження "Укрзалізниці" на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок, щоб не допустити спекуляцій з квитками та уникнути штучного дефіциту у період свят.

Теми: КиївУкрзалізниця
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