На Рівненській АЕС знайшли альтернативу співпраці з РФ

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Середа, 5 грудня 2018, 21:28

На Рівненській атомній електростанції з метою позбавитись від залежності Росії у питаннях з відпрацьованим паливом, випробували нове обладнання, поставлене американською компанією Holtec.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Серед випробуваного обладнання - надпотужна залізнична платформа, на ній – контейнер із двома рівнями захисту, призначений для вивезення відпрацьованого палива з двох основних типів українських ядерних реакторів, а також системи перевантаження та обслуговування контейнерів із ядерним паливом.

"Американське обладнання для перевезення залізницею та зберігання ядерного палива дасть змогу Україні зберігати відходи роботи українських АЕС у Чорнобильській зоні на централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)", - розповів генеральний директор НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський.

За його словами, це позбавить Україну потреби відправляти це паливо до Росії та платити їй за це близько 200 мільйонів гривень щороку.

Запуск ЦСВЯП та вивезення на нього палива з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС планують почати навесні 2020 року. Наразі потужності для зберігання палива упродовж більш ніж 50 років має тільки Запорізька АЕС.

Недашковський зауважив, що Україна зможе зберігати відпрацьоване ядерне паливо щонайменше упродовж 100 років, та що на той час набудуть поширення технології повторного використання цього палива в ядерній енергетиці.

 

Holtec International - глобальний постачальник обладнання та систем для енергетичної галузі зі штаб-квартирою у Нью-Джерсі, США.

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Теми: АЕС США
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