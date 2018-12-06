Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна придбає канадські снайперські гвинтівки

Четвер, 6 грудня 2018, 06:46

Україна перебуває на завершальному етапі придбання канадських снайперських гвинтівок.

Про це під час слухань у Постійному комітеті парламенту Канади із питань оборони заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, пише Укрінформ.

"Після рішення Канади внести Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї кілька канадських компаній скористалися новими можливостями в Україні. Як вже стало відомо, ми наближаємося до закриття угоди на постачання снайперських гвинтівок", - сказав Шевченко.

Водночас, він висловив переконання, що Канаді й Україні "варто розглянути більше шляхів співпраці".

"Прямі поставки від канадських компаній до уряду України - це чудово, але ми можемо піти далі. Ми б хотіли, аби Канада вбачала у цьому необхідну та вигідну спільну інвестицію. Це допоможе нам захищати Європу, а канадським компаніям - отримати справедливу частку ринку", - зазначив посол.

Шевченко додав, що Україна хотіла б, аби Канада "дотрималася прикладу США та виділила кошти на поставку Україні зброї й обладнання".

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
зброя
США не вірять у розкол в НАТО через надання Україні касетних боєприпасів
Білий дім розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: