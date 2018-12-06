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В середині грудня погода зіпсується – синоптик

Четвер, 6 грудня 2018, 08:25
В середині грудня погода зіпсується – синоптик

За попередніми прогнозами, 11-12 грудня в Україну увірветься активний циклон з південного заходу і погода в більшості областей ускладниться.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"А, отже! Сніг, мокрий сніг, дощ, у кого яка температура повітря. Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, посилення вітру", - написала вона.

Синоптик зазначила, що захід циклон зачепить мало, а от Київ відчує всі "радощі" грудня.  

"Якщо ви запланували цими днями подорож автомобілем – стежте за метеорологічними уточненнями", - підсумувала Діденко.  
 

Українська правда

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Теми: погода
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