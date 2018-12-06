Волкер звинуватив Росію у спробах втручання у вибори в Україні

Спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер заявив, що Росія намагається вплинути на вибори в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

На думку Волкера, Росія намагається вплинути на політику Києва, а також представити уряд України в невигідному світлі.

"Я думаю, що Росія намагається вплинути на українські вибори, так само як вони намагалися вплинути на вибори в Німеччині, Франції. Чого вони не розуміють, так це те, що українці змінилися, у них сильніше відчуття національного духу та ідентичності" - заявив він.