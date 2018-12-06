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У супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який порізав його ножем

Четвер, 6 грудня 2018, 09:19
У супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який порізав його ножем

Поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Надзвичайна подія сталася близько 21:30 5 грудня у супермаркеті на вулиці Шевченка.

Відзначається, що молодий чоловік відмовився платити за товар, охорона магазину викликала поліцейського взводу охорони об’єктів, який перебував на службі у приміщенні цього закладу.

"Співробітник поліції охорони підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень", - йдеться в повідомленні.

Поліцейський у відповідь на напад використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.

"Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень поліції. Перевірка триває.

Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на начальника Управління поліції охорони Харківської області Олега Гроня, напад стався після того, як поліцейський разом з охоронцем магазину завели покупця в службове приміщення.

Охоронець пішов викликати наряд поліції, а поліцейський і покупець залишилися в приміщенні вдвох.

Покупець завдав поліцейському три ножові удари в область голови, шиї і тулуба, після чого той двічі вистрілив в нападника з табельного пістолета, потрапивши йому в тулуб.

"Наш співробітник був у бронежилеті, це врятувало його трошки", - сказав Гронь.

Поліцейський переніс операцію, загрози його життю немає. Він працює в поліції близько 5 років.

Українська правда
Теми: Харківполіціявбивство
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