У супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який порізав його ножем
Поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Надзвичайна подія сталася близько 21:30 5 грудня у супермаркеті на вулиці Шевченка.
Відзначається, що молодий чоловік відмовився платити за товар, охорона магазину викликала поліцейського взводу охорони об’єктів, який перебував на службі у приміщенні цього закладу.
"Співробітник поліції охорони підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень", - йдеться в повідомленні.
Поліцейський у відповідь на напад використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.
"Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний", - йдеться в повідомленні.
Відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень поліції. Перевірка триває.
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