У супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який порізав його ножем

Поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Надзвичайна подія сталася близько 21:30 5 грудня у супермаркеті на вулиці Шевченка.

Відзначається, що молодий чоловік відмовився платити за товар, охорона магазину викликала поліцейського взводу охорони об’єктів, який перебував на службі у приміщенні цього закладу.

"Співробітник поліції охорони підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень", - йдеться в повідомленні.

Поліцейський у відповідь на напад використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.

"Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень поліції. Перевірка триває.