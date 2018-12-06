В окупованому Криму затримали відомого адвоката

Кримського адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники так званого Центру з протидії екстремізму.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

За його словами, Курбедінова затримали за підозрою в пропаганді або публічній демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій (ст. 20.3 КоАП).

Наумлюк додав, що Курбедінова затримали по дорозі з дому в офіс. Повідомити про затримання він зміг уже з управління МВС.

До нього для надання юридичної допомоги виїхав адвокат Едем Семедляєв.

За словами Семедляєва, Курбедінова нібито затримали за пост в соцмережі.

Він назвав затримання правозахисників, яких було кілька останнім часом, тиском на адвокатів.