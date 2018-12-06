Поліція виявила чоловіка, який напідпитку "замінував" Раду

Київські правоохоронці встановили псевдомінера Верховної Ради, який напідпитку зателефонував у поліцію та повідомив про вибухівку у приміщенні парламенту.

Про це повідомляє Національна поліція у Києві 6 грудня.

"До чергової частини Святошинського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що замінована адміністративна будівля Верховної Ради. Також заявник додав, що знаходиться на бульварі Кольцова", – інформує поліція.

Прибувши на виклик, слідчо-оперативна група виявила у квартирі чоловіка, 1961 року народження, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Пояснити поліцейським свій вчинок правопорушник не зміг.

Правоохоронці ретельно оглянули об’єкт. У результаті перевірки жодних вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.