Богомолець йде у президенти
Депутат Верховної Ради від БПП Ольга Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.
Про це вона заявила у своєму зверненні на сторінці у Facebook.
"Я йду у Президенти України, щоб стати гарантом справедливості для кожного українця", - написала вона.
Богомолець заявила, що за останні роки українці не відчули збільшення справедливості і гідності.
"Я йду перемагати, йду принести Україні справедливість", - сказала вона.
Богомолець є головою комітету Ради з питань охорони здоров'я, послідовним критиком політики в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Богомолець також балотувалася у президенти у 2014 році.
Як відомо, Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року.
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