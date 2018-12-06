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Богомолець йде у президенти

Четвер, 6 грудня 2018, 11:10

Депутат Верховної Ради від БПП Ольга Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.

Про це вона заявила у своєму зверненні на сторінці у Facebook.

"Я йду у Президенти України, щоб стати гарантом справедливості для кожного українця", - написала вона.

Богомолець заявила, що за останні роки українці не відчули збільшення справедливості і гідності.

"Я йду перемагати, йду принести Україні справедливість", - сказала вона.

 
фото: Facebook

Богомолець є головою комітету Ради з питань охорони здоров'я, послідовним критиком  політики в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Богомолець також балотувалася у президенти у 2014 році.

Як відомо, Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року.

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Українська правда

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Теми: виборипрезидент
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