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Рада розширила контроль моря і дозволила вогонь без попередження по нападниках

Четвер, 6 грудня 2018, 11:29

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про прилеглу зону України, який фактично збільшує територію контролю в Чорному морі.

За відповідне рішення у четвер проголосували 244 депутати.

"Прийняття закону дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 морських миль, створить підстави для суттєвого скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі, попередить випадки порушення державного кордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні та забезпечення економічного суверенітету України", – йдеться у пояснювальній записці.

Закон визначає, що прилегла зона України становитиме 24 милі.

Міжнародне законодавство дозволяє державам в межах прилеглої зони здійснювати контроль, необхідний для запобігання порушенням митних, фіскальних, імміграційних та санітарних правил, а також для покарання за порушення зазначених правил.

Депутати звертали уваги, що після анексії Криму Росія незаконно здійснює там економічну діяльність, зросли обсяги контрабанди, Україна втратила можливість ефективно контролювати судноплавство.

Закон дозволяє Україні у прилеглій зоні зупиняти, оглядати та заарештовувати судна-порушників.

Також парламет дозволив прикордонникам без попередження застосовувати зброю для відбиття збройного нападу та припинення збройних конфліктів.

Після попереджувальної стрільби Україна може застосовувати зброю стосовно порушників, які не виконують вимогу зупинитись.

У першому читанні законопроект ухвалили 8 листопада.

Українська правда

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