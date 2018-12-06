Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про прилеглу зону України, який фактично збільшує територію контролю в Чорному морі.

За відповідне рішення у четвер проголосували 244 депутати.

"Прийняття закону дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 морських миль, створить підстави для суттєвого скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі, попередить випадки порушення державного кордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні та забезпечення економічного суверенітету України", – йдеться у пояснювальній записці.

Закон визначає, що прилегла зона України становитиме 24 милі.

Міжнародне законодавство дозволяє державам в межах прилеглої зони здійснювати контроль, необхідний для запобігання порушенням митних, фіскальних, імміграційних та санітарних правил, а також для покарання за порушення зазначених правил.

Депутати звертали уваги, що після анексії Криму Росія незаконно здійснює там економічну діяльність, зросли обсяги контрабанди, Україна втратила можливість ефективно контролювати судноплавство.

"На мапі Чорного моря з’явилися зони, що внаслідок відсутності відповідного законодавства, не дозволяють попереджати злочини, що в тому числі здійснюються через перевалку вантажів у морі, порушення державного кордону України, зокрема ворожою агентурою, розвідувально-диверсійними група тощо", – зазначено у пояснювальній записці.

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